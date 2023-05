Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Schütze

Ihr Glücksrezept folgt sehr ernsten, sehr radikalen Planeten-Gesetzen, die allesamt sehr ähnlich sind, nur einen Kern haben: Ehrlichkeit, absolute Ehrlichkeit. Überprüfen Sie im ersten Halbjahr jede Lebenssituation nach diesem einfachen Gesetz der Planeten. Ihre Liebe , die eine sehr großzügige Venus im Frühling (siehe unten) in Ihr Leben trägt: Ist meine Beziehung ehrlich? Nehmen Sie sich vor, Ihrem Partner alles, einfach alles, was Sie beschäftigt, zu sagen, ganz ehrlich. Ohne Schminke. Und verlangen Sie dasselbe von ihm. Entweder Ihre Partnerschaft scheitert oder sie wächst zu ungeahnter Reife heran.

Das Gesetz Merkurs: Können Sie sich in Ihrem Job verwirklichen, bleiben Sie so ehrlich, so glaubhaft dabei, wie Sie es verdienen? Wenn nicht, schauen Sie sich um etwas anderes um, das Ihnen garantiert spätestens am Ende des Jahres das Geld einbringen wird, das Sie verdienen. Und Jupiter und Uranus? Sie helfen, ehrlich zu sein.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter bringt inneres Glück: ab 11. JuniVenus schenkt Liebesglück: März, April, MaiMerkur schenkt Geld-Glück: 11. bis 31.12.Uranus Beflügelt Sie: das ganze Jahr

