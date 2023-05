Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Stier

Ihr Glücksrezept folgt den Gesetzen von Uranus, seinem Prinzip: nicht stehen bleiben, höhere Ziele anstreben, alles umkrempeln, was Sie nur noch hemmt. Nutzen Sie das erste halbe Jahr für einschneidende Veränderungen in Ihrem Leben. Das entspricht dem Gesetz Jupiters, der Ihnen, was auch immer Sie tun werden, ein glückliches Händchen schenkt. Sie sind nicht mehr zufrieden mit Ihrem Job ? Im Mai kommt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel, für den Ihnen Merkur die richtige Eingebung, die glänzende Idee schenken wird. Lassen Sie sich nicht von Ihren üblichen Ängsten bremsen. Bequemlichkeit, Phlegma, die Furcht vor allem Neuen, sind Ihre schlechtesten Ratgeber 2012.

Das Venus- und Merkur-Gesetz in Ihrem Glücksrezept fordert von Ihnen Mut zum Wandel, auch in der Liebe , wenn eine Beziehung in die Krise geraten ist. Suchen Sie das klärende Gespräch im März, das Ihnen die Chancen für einen Neuanfang bietet.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter schenkt inneres Glück: bis 10. JuniVenus bringt Liebesglück: 5. März bis 3. AprilMerkur bringt Geld-chancen: 9. bis 23. MaiUranus beflügelt Sie: besonders im März

