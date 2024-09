Herbsttypologie: So machen Fische das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Lieber Fisch, Sie sind für Ihren Hang zu Spiritualität bekannt. Der Herbst bietet ein besonders passendes Umfeld, um sich mit Themen wie Achtsamkeit auseinanderzusetzen und sich auf Ihr Innerstes zu konzentrieren. Jetzt werden Fische zu Träumer*innen und finden selbst in kleinen, alltäglichen Momenten einen tieferen Sinn. Meditationen, spirituelle Praktiken oder einfach nur die Zeit in der Natur helfen Fischen, ihre Akkus aufzuladen und sich in dieser goldenen Jahreszeit besonders geerdet zu fühlen.

Während der Herbst Fischen viele positive Energien bringt, besteht allerdings auch die Gefahr, sich zu sehr in Tagträumereien zu verlieren. Die melancholische Stimmung des Herbstes kann dazu führen, dass Fische sich von der Realität distanzieren und in ihre Träume flüchten. Das kann langfristig bedeuten, dass wichtige Aufgaben oder auch Freund*innen und andere Bezugspersonen vernachlässigt werden.

Ihr Tipp für den Herbst:

Um die kommende Zeit optimal zu nutzen, sollten Sie darauf achten, einen gesunden Ausgleich zwischen Ihrer inneren Welt und der Realität zu finden. Regelmäßige soziale Interaktionen helfen Ihnen dabei. Auch das Aufschreiben von Gedanken und Gefühlen kann helfen, Klarheit zu gewinnen und die Balance zu halten. Behalten Sie dieses Mantra im Kopf: "Ich bin ein Teil der Welt um mich herum und nehme diese wahr!"