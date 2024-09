Herbsttypologie: So machen Steinböcke das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Die Herbstmonate bieten Steinböcken außergewöhnliche Gelegenheiten, ihre Ziele weiterzuverfolgen. Das war schon in der Schulzeit so: Als es nach den Sommerferien alle noch ein wenig ruhig angingen, haben Sie schon Vollgas gegeben! Die besinnliche Atmosphäre dieser Jahreszeit ermöglicht es Ihnen, sich ohne Ablenkungen auf wichtige Projekte zu konzentrieren. Der natürliche Ehrgeiz des Steinbocks findet in dieser Zeit optimale Bedingungen, um Fortschritte zu erzielen.

Aber Vorsicht! Ihr starkes Engagement kann schnell in Überforderung enden. Sie neigen dazu, sich in Ihrer Arbeit und Ihren Verpflichtungen zu verlieren. Im Sommer lockt das Wetter Sie schneller mal von der Arbeit weg nach draußen - im Herbst merken Sie zum Teil gar nicht, wie der Tag an Ihnen vorüberzieht.

Ihr Tipp für den Herbst:

Um hier das Gleichgewicht zu halten, ist es für Steinböcke sehr wichtig, neben Arbeit und Verpflichtungen auch Momente des Spaßes und der Entspannung einzuplanen. Gönnen Sie sich kleine Auszeiten, sei es ein Spaziergang durch den herbstlichen Park, ein gemütlicher Abend mit Freund*innen oder ein gutes Buch! Ihr Herbst-Mantra hilft Ihnen dabei: "Ich schaffe mir bewusst Herbstmomente, in denen der Spaß im Vordergrund steht!"