Horoskop 2014: Ihre Chancen im neuen Jahr

Sie bekommen nichts geschenkt. Das ist in einem Saturn-Jahr nun mal so. Sie müssen sich anstrengen, arbeiten, planen. Aber der alte, komische Quälgeist holt auch alles aus Ihnen raus.

Ihre Hoffnung: Ab dem 16. Juli steht ein sehr starker Jupiter im beflügelnden Trigon zu Ihnen. Das lässt in Ihnen nach schwierigen ersten Monaten ein tiefes Glücksgefühl aufkommen. Sie sind mit der Welt, mit sich selbst zufrieden. Sie tanken neue Kraft aus dieser seelischen Ausgeglichenheit, fühlen sich den Menschen überlegen und Sie werden mit dieser neuen Selbstsicherheit viele Menschen anziehen, neue Freunde, Mitstreiter, die Sie brauchen werden, die treu zu Ihnen halten.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Sie haben jetzt Aussicht auf einen Topjob , der Ihnen viel Geld einbringen kann. Ihr bester Monat ist der Juli. Sie werden sich allerdings auch jetzt anstrengen müssen. Was Sie auch tun, was Sie auch in die Wege leiten – es braucht Zeit, zerrt an Ihren Nerven, weil es Ihre ganze Geduld (die Sie nicht haben) in Anspruch nehmen wird.

Die Gefahr 2014: Sie sind ein unbequemer Partner, der viele Freiheiten für sich in Anspruch nimmt. Da der rebellische Uranus Sie dazu drängt. Sie ertragen nicht die geringste Fessel. Und nur eine Beziehung , die auf gegenseitiger Toleranz und gegenseitigem Verständnis aufgebaut ist, wird die schwierigen Monate bis zum Juli ohne tiefen Krisen überstehen. Wobei der April (wie für fast alle Sternzeichen) der Problemmonat ist. In dem viele Partnerschaften zerbrechen, weil die Menschen nur sich selbst, ihre eigenen Wünsche sehen.

