Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Jungfrau

Saturn quält nicht alle Sternzeichen, auch wenn er in seinem Jahr 2014 die Menschen bedrängt, ihr Leben auf eine sichere neue Basis zu bringen. Ihnen steht er im Sextil bei, lässt Sie erfolgreich zu Ende bringen, was Sie begonnen haben.

Ihre Hoffnung: Denn das Jahr beginnt ziemlich hektisch, ziemlich aufregend für Sie. Ein Liebessturm geht auf Ihr Leben nieder, der Sie in eine ziemliche Verwirrung der Gefühle bringen kann, nicht gut für Ihren Schlaf, nicht gut für Ihre Konzentration. Aber am Ende wird dieser Hagelschlag der Emotionen vielleicht einiges kaputt gemacht haben. Aber darauf bauen Sie ein vollkommen neues Leben auf, wofür Jupiter und auch Saturn Ihnen im ersten Halbjahr helfen.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Gefühle bringen Unruhe, Gefühle lenken Sie von Ihrer Arbeit ab. Aber wenn Sie sich diesen Gefühlen hingeben, werden Sie am Ende einen Menschen an Ihrer Seite haben, in dem Sie Ihren Seelenpartner erkennen. Und das ist die Basis, die Sie immer schon erträumt haben, auf der Sie ein ganz neues, erfolgreiches Leben aufbauen können. Ihr ganz großes Glück .

Die Gefahr 2014: Wie für alle Sternzeichen wird auch für Sie der April zum wahren Katastrophenmonat. Pluto, Uranus, Mars zerren an unseren Nerven, betonen unsere Schwächen. Sie haben die Chance, dabei den Überblick zu behalten, wenn Sie sich nicht in sinnlosen Streit hineinziehen lassen, kann Ihnen dieser Monat mit Ihrer gelassenen Art sogar Erfolge bringen.

