Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Zwillinge

Saturn kann Ihnen ziemlich egal sein, der ist weit weg. Nervt nicht, wenn Sie sich nicht von den ewigen Schwarzsehern und Pessimisten beeinflussen lassen, die im Saturn-Jahr düstere Stimmung verbreiten.

Ihre Hoffnung: Bleiben Sie das fröhliche, charmante, unbekümmerte Wesen, das dem Zwilling entspricht. Dann werden Sie eine einmalige traumhafte Zeit der Liebe erleben, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Mars im Trigon zu Ihnen lockt bis Ende Juli mit spannenden, berauschenden Abenteuern. Aber Sie werden auch ganz eng mit den Menschen verbunden, die Ihnen nahestehen. Partner lernen, begreifen endlich, was sie aneinander haben. Neue Nähe entsteht.

Ihre Chancen 2014: Sie sind in Ihnen, in Ihrem Kopf. Eine glänzende Geldidee, die Ihnen Uranus schickt, kann Ihr Leben vollkommen verändern. Mitte April und besonders Ende Juni, wenn Merkur aus Ihrem Sternzeichen leuchtet, sollten Sie verwirklichen, was Sie sich im Beruf vorgenommen haben. Ab August lässt Jupiter durch glückliche Fügungen Menschen in Ihr Leben treten, die an Sie glauben, Sie unterstützen, Sie fördern.

Die Gefahr 2014: Mit dem Schwung, mit dem Auftrieb, den Ihnen Mars in den ersten Monaten bringt, erwacht auch eine alte Schwäche in Ihnen. Sie wollen zu viel, Sie verzetteln sich, verlieren die wichtigsten Ziele aus den Augen. Aber genau dabei wird Ihnen Saturn doch noch helfen. Er drängt zur Konzentration, wird Sie von oberflächlichen, kurzfristigen Erfolgen abbringen. Und Sie zum Wesentlichen zwingen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Zwillinge!

Ihr chinesisches Horoskop - finden Sie hier!