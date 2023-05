Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau

Sie stehen am Rand des Orkans, in Sicherheit. Uranus tangiert Sie nicht direkt, auch nicht der aufrüttelnde Merkur. Nur Pluto im drängenden Trigon, stachelt Sie zu tiefgreifenden Veränderungen an. Aber Sie zögern noch.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Sie schwanken zwischen Hochstimmungen und Angst und Bedenken. Es fehlt Ihnen an Vertrauen in sich selbst und in die Menschen, die wichtig für Sie sind. Sie zögern. Obwohl Sie spüren, dass Ihr Leben eine vollkommen neue Richtung braucht. Haben Sie Mut.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie brauchen keinen Mut zu spontanen Entscheidungen. Aber den Mut, sich damit abzufinden, sich mit den Veränderungen Ihres Lebens anzufreunden, plötzliche Eingebungen aufzeigen. Es ist nicht einfach, diese Lösungen zu akzeptieren. Sie widersprechen all dem, was Sie bisher dachten, sie krempeln Ihr Leben um.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie machen sich Feinde mit Kritiksucht, verärgern auch nahestehende Menschen.

Ihre Sternstunde: Am 30. Oktober um 11.28 Uhr macht ein Sonne-Pluto-Sextil Sie anderen überlegen.

