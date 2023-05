Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Waage

Wenn Waagen sich etwas wünschen, dann geht es zu zumeist nicht nur um sie selbst, sondern sie denken auch gerne an andere. Automatisch schließen Sie andere Menschen in Ihr Wünschen und Wollen ein. Das ehrt Sie sicherlich auf der einen Seite, denn es zeigt einfach, dass Ihnen Ihre Umwelt nicht einerlei ist. Andererseits aber kommt es gut und gerne vor, dass Sie beim Nachsinnen darüber, was andere wollen, ganz vergessen, was Sie eigentlich brauchen! Diese Tage sind ideal, um sich Gedanken darüber zu machen, welche Wünsche Sie sich erfüllen wollen – und zwar ganz unabhängig davon, was für andere wichtig ist.

Ihr Wunsch-Mantra: Ich weiß, dass ich meinen eigenen Bedürfnissen mehr Raum geben darf, wenn es darum geht, meine Sehnsüchte zu erfüllen.