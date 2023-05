Horoskop: Der Geld-Punkt

Ihr Geld-Punkt ist im Schützen, wird von Jupiter gesponsert, gefördert – dem Herrscher dieses Zeichens. Sie können sich derzeit in finanziellen Dingen auf Ihr Glück verlassen. Natürlich müssen Sie Ihr Glück einfangen, etwas dafür tun: Sie können nicht im Lotto gewinnen, wenn Sie nicht spielen. Sie sind erfüllt von Optimismus und Zuversicht, was genau die richtige Voraussetzung ist, was das Geld und das Glück regelrecht anzieht. Nutzen Sie diese Stärken.

Ihr Geld-Punkt eröffnet Ihnen goldene Möglichkeiten: Spielen Sie im Lotto . Wenn Sie auch bisher vergeblich auf den großen Gewinn gewartet, vielleicht nur ein paar Euro gewonnen haben. Jetzt kommt Ihre Chance. Wenn Sie ein bisschen Geld haben, können Sie auch investieren, ein gewisses Risiko eingehen. Vielleicht stehen Sie gerade jetzt vor einer guten Gelegenheit, das Geschäft eines Freundes, der sich gerade selbstständig gemacht hat, der Partner, der die große Idee hat – Sie können Ihren Gefühlen trauen. Sie werden keine Pleite erleben. Ihr Geld ist sicher.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, was Sie nicht machen sollten: Der Beruf bringt Sie im Moment nicht weiter. Ist im Grunde nicht Ihre Stärke. Sie sind ein Einzelkämpfer, der zwar anderen ein Vorbild sein kann. Aber im Team erreichen Sie nichts. Auch sollten Sie zu einer plötzlichen Eingebung eher vorsichtig stehen. Es ist nicht die Zeit, um aus Ihren Ideen Geld zu machen. Kommt noch. Abwarten.

