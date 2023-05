Horoskop: Ihr Geld-Punkt ist in der Waage oder im Wassermann

Ihr Geld-Punkt steht in der Waage oder im Wassermann und ist derzeit sehr stark, wird vom derzeitigen positiven Klima beflügelt. Sie können jetzt viel für Ihre finanzielle Situation tun, Schulden abbauen, Ihr Konto wieder endgültig ausgleichen. Was Sie auch unternehmen, es kann Ihnen viel Geld bringen.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, wo Ihre besten Chancen liegen: Machen Sie sich selbstständig, gründen Sie ein eigenes, kleines Unternehmen. Ständig von jemand anderem abhängig zu sein, kuschen zu müssen, sich unterzuordnen, nimmt Ihnen den Mut und die Zuversicht, die Sie für den finanziellen Erfolg brauchen. Verwirklichen Sie endlich eine Ihrer großartigen Ideen, die Sie haben, aber nicht wirklich dahinter stehen. Jetzt wird es Zeit. Auch könnte Ihnen der große Glücksgriff auf dem Kunstmarkt gelingen (besonders bei Venus in der Waage). Verkaufen Sie das Bild, das Sie erbten oder vor Jahren kauften.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, was Sie lieber lassen sollten, weil es Verluste bringt: Ein Risiko eingehen. Vorsicht, man will Ihnen da was einreden, etwas aufschwätzen. Und Sie sind mit Ihrem Geld-Punkt grundsätzlich ein Opfer, weil Sie dazu neigen, aus Freundlichkeit etwas zu tun, was Sie später bereuen könnten. Also keine größeren Investitionen, keine Anlagen, die auf Empfehlung zustande kommen.

