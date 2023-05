Horoskop: Ihr Geld-Punkt ist im Skorpion oder Steinbock

Ihr Geld-Punkt steht im Skorpion oder im Steinbock. Dort eben, wo Ihre Venus steht. Ihre hohe Verantwortung und Ihre zähe Beständigkeit bringen Sie im Beruf ganz weit nach oben. Aber auch Ihre Leidenschaft (besonders beim Skorpion), mit der Sie an die Arbeit gehen, mit der Sie Probleme lösen, macht Sie im Job zum Gewinner.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, was Ihnen Geld bringt: Die tägliche Arbeit, Ihr großes Engagement, Ihre Persönlichkeit, die sich nicht einschüchtern lässt. Kurz: Sie machen Karriere , dafür sind Sie geschaffen, auch wenn es im Moment etwas zäh vorwärts geht. Bleiben Sie dran, was Sie jetzt für Ihren Job tun, macht sich bezahlt, macht Eindruck, fällt dem Chef auf. Wenn Sie derzeit nicht arbeiten, bringen Ihnen kleine Geschäfte auf ebay oder dem Flohmarkt auf Dauer viel. Einfach alles zu Geld machen, was bei Ihnen zu Hause ohnehin nur rumsteht und Sie ständig belastet.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, was zum Flop wird, zur Pleite: Wenn Sie versuchen einen Kredit aufzunehmen, um Geld in Immobilien zu investieren. Finger weg, im Moment nichts für Sie. Auch nicht, wenn Sie ein bisschen Geld haben und es in fremde Geschäfte investieren wollen. Sparen Sie, was viel eher Ihrem Geld-Punkt entspricht.

