Horoskop: Ihr Geld-Punkt ist in den Zwillingen

Sie haben Ihren Geld-Punkt in den Zwillingen. Genauso wie Ihre Venus. Sie sind im Aufwind, was Sie auch beginnen, was Sie auch anpacken, verspricht Gewinn. Und Sie sind dabei äußerst vielseitig, wendig, wenn es sein muss. Sie können sich schnell anpassen. Nur Vorsicht vor voreiligen Schlüssen.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, wo Ihr Talent im Geldverdienen liegt: Die Karriere in einem Job, in dem es auf Ihre enorme Fähigkeit ankommt, Kontakte zu knüpfen, mit Ihrem Charme die Menschen einzuwickeln, zu vermitteln. Aber auch in einem Beruf, in dem Sie Menschen in einem Service-Center von einem Produkt überzeugen müssen. Aber überlegen Sie stets dabei, ob Sie sich nicht mit Ihren Fähigkeiten selbstständig machen sollten. Sie sind ohnehin der Mensch mit tausend Nebenjobs, dazu noch ein paar schnelle Geschäfte auf Ebay und am Wochenende auf den Flohmarkt, um aus dem Geld zu machen, was ohnehin nur zu Hause herumliegt. Mit Ihrem Glück sollten Sie jetzt auch nicht vergessen, im Lotto zu spielen.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen auch, was nichts bringt: Sparen, denn Sie müssen das Geld ausgeben können, um motiviert zu sein. Aber viel wichtiger: Sie sollten vor allem bei den Finanzen jegliches Risiko meiden. Denn Sie neigen zum Übermut, zur voreiligen, leichtfertigen Entscheidung. Und wie Sie anderen etwas einreden können, lassen Sie sich selbst auch selbst etwas einreden, was nicht das bringt, was versprochen wird.

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014