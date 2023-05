Horoskop: Der Glücksschlüssel für das Sternzeichen Skorpion

Mars hat nur einen sehr schwachen Einfluss auf Sie, aber er bremst ein bisschen Ihr pessimistisches Denken und das ist schon mal gut. Merkur steht im zwanghaften Quadrat zu Ihnen, was Sie dazu verleiten könnte, sich in fixe Ideen zu verrennen, anstatt Ihre Gewinn bringenden Eingebungen konsequent zu verfolgen und zum Geschäft auszubauen.

Daraus ergibt sich Ihr Glücks-Schlüssel: Folgen Sie Ihrem scharfen Verstand. Was Sie bis ins letzte Detail durchgeplant und hinterfragt haben, wird letztlich auch gut. Sie wissen, was Sie im Beruf tun müssen, wie Sie jetzt zu Geld kommen – vertrödeln Sie also nicht Ihre Chancen . Aber vertrauen Sie auch Ihrem Glück. Gerade Sie können mit glücklichen Fügungen rechnen, die Ihnen Jupiter zuspielt. Gerade Sie haben jetzt die Chance auf eine Erbschaft, mit der Sie nie gerechnet haben. Außerdem sollten Sie in diesen Tagen auch mal an die Gründung eines eigenen Geschäfts denken. Sie haben es ja schon mal durchgerechnet?

Einzige Gefahr dabei: Sie konzentrieren sich zu sehr auf die Konkurrenz. Denken Sie nur an sich.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Skorpion!

