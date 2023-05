Werde ich mein Glück finden? Bleibe ich gesund? Der Kosmos hilft Ihnen jetzt, die 7 großen Lebensfragen zu beantworten. Hier finden Sie Ihre persönlichen Antworten...

Es geschieht etwas Entscheidendes am Himmel. Eine Energie der absoluten Klarheit breitet sich aus. Sie bekommen aus dem Kosmos eine Antwort auf die 7 großen Lebensfragen, die Ihnen einen neuen, richtigen Weg weisen. Die Sie wirklich bewegen, die entscheidend sind.

Zwei strenge Giganten unter unseren Planeten verbünden sich mit der Sonne, dem kosmischen Vater unseres Lebens. Das geschieht denkwürdigerweise alles an einem Tag. Am Freitag, dem 1. März. Schicksalsplanet Saturn nimmt ein aufbauendes Trigon zur Sonne in den Fischen ein. Und der Herr des großen Wandels Pluto steht im positiven Sextil, eben auch zur Sonne.

Das wird viel verändern, viel bewegen. Aber vor allem Klarheit bringen. Lesen Sie in diesem Horoskop die Antworten auf die 7 großen Lebensfragen. Mit genauen Daten und Fakten.