Horoskop: Dieser Mond bringt Ihnen Glück

Die Astrologie sagt, dass Sie, ein Widder-Geborener, Glück finden, wenn Sie sich immer weniger mit Ihrem Tierkreiszeichen Widder identifizieren und dafür mehr und mehr so werden wie Ihr fünftes Haus , nämlich wie der Löwe. Einfach ausgedrückt heißt das, dass Sie vom Widder zum Löwen werden.

Das gelingt Ihnen, wenn Sie nicht mehr Ihren Impulsen nachgeben nach dem Motto: "Ich will das, und deswegen tue ich das ...!" Sie müssen lernen, Ihre Impulse zurückzuhalten, sie in Ihrem Inneren zu bewahren. Dann fügen sie sich allmählich zu einem goldenen Ball, der wie eine Sonne glänzt und Ihnen und Ihren Mitmenschen Wärme schenkt. Die Wärme wird sich immer mehr in Liebe verwandeln. Liebe zu verschenken wird dann Ihre Hauptaufgabe.

Jedes Mal, wenn Sie etwas geben, empfinden Sie tiefes Glück. Das bedeutet in gar keiner Weise, dass Sie etwas von dem, was Sie besitzen, abgeben sollen. Im Gegenteil, Sie werden sogar eher mehr bekommen, denn Ihre Liebe, die Sie verschenken, wird zum Echo, das auf Sie zurückfällt.

Was Ihnen auf dem Weg zu Ihrem Glück hilft, sind Menschen, die im Zeichen des Löwen geboren sind. Allerdings ist es wichtig, solche zu finden, die bereits eine höhere Stufe des Löwe-Seins erreicht haben. Blender und selbstgefällige Ich-Menschen können Ihnen in keiner Weise eine Hilfe sein.

