Der Gemeinschaft dienen

Die Astrologie sagt, dass ein Stier-Geborener wie Sie sein Glück findet, wenn er sein eigenes Tierkreiszeichen verlässt und sich dafür in seinem fünften Haus einquartiert. Es ist eine Art Umzug, nur passiert er im Wesentlichen nicht im Äußeren, sondern im Inneren. Bei Ihnen lautet das fünfte Haus Jungfrau.

Ihr Umzug zum Glück beginnt damit, dass Sie beginnen, Ihre große Begabung als Stier nicht mehr für sich selbst einzusetzen, sondern für die Gemeinschaft. Sie sind in der Lage, aus Kleinigkeiten etwas Großes zu machen, können Dinge vermehren, sogar Geld anhäufen. All das werden Sie dann zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen.

Das bedeutet nicht, dass Sie von dem, was Sie besitzen, etwas hergeben müssen. Im Gegenteil, Sie werden mehr bekommen, aber die Richtung, Ihr Ziel verändert sich. Sie denken nicht primär daran, was es Ihnen bringt, sondern was es einer Gemeinschaft bringt. Ganz praktisch könnte es sein, dass Sie ein Ehrenamt übernehmen, einem Verein beitreten oder sich ganz privat bereit erklären, anderen Menschen zu dienen.

Was Ihnen auf dem Weg zu Ihrem fünften Haus, der Jungfrau, auch hilft, ist, dass Sie sich mit Menschen umgeben, die in diesem Sternzeichen geboren sind oder wenigstens den Aszendenten oder den Mond in diesem Tierkreiszeichen haben. Natürlich ist nicht jede Jungfrau-Geborene ein gutes Vorbild, sondern nur solche, die eine höhere Stufe erklommen haben, und bereits im Dienste des Nächsten stehen.

