Ein Künstler werden

Die Astrologie sagte, dass Sie, ein Zwillings-Geborener, Glück finden, wenn Sie beginnen, Ihr fünftes Haus zu leben. Das bedeutet, dass Sie immer weniger wie ein Zwilling sind, dafür aber mehr und mehr wie eine Waage.

Dann geben Sie Ihr vielseitiges Wissen, Ihre Talente und Ihr Können nicht einfach nur von sich, streuen es nicht nur planlos in die Welt, sondern beginnen das, was von Ihnen kommt, zu verschönern, es in besonderen Formen zu präsentieren. Sie werden zum Künstler, entwickeln die Gabe, der Welt Schönheit zu verleihen. Vielleicht werden Sie ein Dichter, ein Musiker, ein Schauspieler oder ein Fotograf. Egal, was es ist, auf jeden Fall bereichern Sie die Welt.

Jedes Mal, wenn Sie ein Kunststück von sich geben, werden Sie tiefes Glück empfinden. Sie werden zum Schöpfer. Dabei ist es gar nicht wichtig, ob andere Ihre Kunst anerkennen. Das spielt keine Rolle. Sie werden wie eine Lilie am Bach, für die es nicht wichtig ist, ob sie jemand sieht und ob jemand ihren unnachahmlichen Duft wahrnimmt. Sie werden wie ein Vogel am Baum, für den es keine Rolle spielt, ob ihm jemand zuhört.

Was Ihnen auf dem Weg zu Ihrem fünften Haus, der Waage, helfen kann, sind Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind. Allerdings müssen es solche sein, die bereits eine höhere Stufe des Waage-Seins errungen haben. Menschen die einfach eitel sind und glänzen wollen, sind keine Helfer auf ihrem Weg zur Waage.

