Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Fische

Na, lieber Fisch, viele Menschen halten Sie ja für ein wenig entrückt und nicht ganz in der realen Welt zu Hause. Und zugegeben, Sie neigen dazu, dem Alltag lieber den Rücken zuzukehren und in Ihre eigenen Gedankenwelten abzutauchen. Doch IHR Fische-Neumond hat Ihnen in Ihrer Geburtstagszeit die Augen geöffnet! Seitdem wissen Sie, dass Sie dazu berufen sind, Ihre Visionen in die Tat umzusetzen und Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Der aktuelle Fische-Vollmond steht Ihnen zur Seite! Und nicht zu vergessen Glücksplanet Jupiter, der es nur darauf abgesehen hat, dass es Ihnen blendend geht. Also packen Sie es an, stellen Sie sich den irdischen Herausforderungen und greifen Sie nach den Sternen – denn Ihr Ziel ist zum Greifen nah!