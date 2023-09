Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, die letzten Jahre waren wahrlich kein Zuckerschlecken für Sie! Der Fische-Neumond Anfang März hat Ihnen endlich Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Besonders auf Ihre Fragen bezüglich Ihrer Berufung kristallisierten sich seither spannende Antworten heraus. Der aktuelle Fische-Vollmond unterstützt Sie nun dabei, sich diesen neuen Perspektiven zu öffnen, selbst wenn diese nicht immer so bodenständig sind, wie Sie das gerne hätten. Lassen Sie los, entspannen Sie sich und genießen Sie die Fahrt! Überlassen Sie sich der Führung von Glücksplaneten Jupiter, der Ihnen derzeit die richtigen Kontakte ins Haus bringt, um alte Wunden zu heilen und Ihr Leben zu bereichern. Zeigen Sie der Welt, was in Ihnen steckt!