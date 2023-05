Horoskop: Ihr Geld-Punkt ist im Löwen oder im Widder

Sie haben Ihren Geld-Punkt im Löwen oder im Widder. Wie auch Ihre Venus. Sie haben so eine mutige, selbstbewusste Art, mit der Sie an finanzielle Probleme rangehen. Sie haben Glück, besonders derzeit, was Sie auch immer anpacken mögen. Es gelingt.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, wo Ihre Chancen liegen: So einer wie Sie, macht die große Erbschaft, wenn Ihnen jetzt auch niemand einfällt, den Sie beerben könnten. Es gibt immer jemand in Ihrer großen Verwandtschaft, der Ihnen besonders zugetan war, was Ihnen gar nicht so bewusst sein muss. Oder Sie heiraten reich, da Sie ohnehin dazu neigen, sich eher mit Menschen zu umgeben, die etwas darstellen. Ist ja keine Sünde, Sie lassen sich eben gerne verwöhnen und Sie ziehen Karrieremenschen an.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen auch, was Ihnen kaum was einbringt: Geld verleihen. Es kommt nicht mit Gewinn wieder, weil Sie zu den Menschen gehören, die man gerne ausnützt, die Schmarotzer geradezu anziehen. Auch bringt es Ihnen nichts ein kleinliches Haushaltsbuch zu führen. Das hemmt Sie bloß, schränkt Ihren Mut und Ihre Zuversicht ein.

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014