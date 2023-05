Horoskop: Ihr Geld-Punkt ist im Stier oder im Krebs

Ihr Geld-Punkt steht im Stier oder im Krebs. So wie Ihre Venus. Sie sind zwar etwas träge und phlegmatisch (besonders der Stier), aber Sie haben eine sehr gesunde Einstellung zum Geld und ein gutes Händchen für die Finanzen . Sie gehen stets auf Sicherheit, aber das kann kein Nachteil sein.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, was Gewinn bringt, wofür Sie einen Riecher haben: Immobilien. Wenn Sie eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen, endet das nicht wie bei anderen in einer Katastrophe, sondern wird garantiert ein Geschäft. Wenn Sie nicht so viel Geld haben und sich vielleicht derzeit keinen Kredit aufbürden wollen, sollten Sie an einen Bausparvertrag denken. Das ist eine ideale Anlage für Sie, die mit ein bisschen Ausdauer eben dann doch das eigene Haus, die eigene Wohnung bringt. Sie haben auch eine große künstlerische Veranlagung, die Ihnen jetzt Geld bringen könnte.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen auch, was nichts bringt: Sich derzeit im Job zu engagieren. Sie vergeuden Ihre Kräfte für andere, aber den großen finanziellen Gewinn werden Sie nicht daraus ziehen. Vorsicht, wenn Sie sich in irgendeine Idee verbeißen. Im Augenblick bringt Sie das auf den Holzweg.

Ihr Jahreshoroskop 2014!