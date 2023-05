Horoskop über mein früheres Leben: Wer war ich?

Wer war ich in meinem früheren Leben? Und was bedeutet das für mein gegenwärtiges Glück, meinen Erfolg und meine Liebe? Unser Horoskop verrät es.

Der Glücks-Komet kommt am 28. November! Er begleitet unsere Geschichte, unsere Mühen und Nöte, unsere Tragödien und Siege seit der Geburt der Welt. Deshalb verbindet er Sie jetzt mit Ihrer Vergangenheit, mit Ihren früheren Leben, mit Ihren vielen Reinkarnationen.

Einige Astrologen nennen ihn deshalb auch den Karma-Kometen. In Ihrem Horoskop wird dieses Karma im absteigenden Mondknoten sichtbar. Er zeigt Ihnen, woher Sie kommen, wer Sie in einem vorigen Leben waren, was Sie daraus mitbrachten, was Sie beinflusst, was Sie belastet.

Die Position des absteigenden Mondknotens in Ihrem persönlichen Geburtshoroskop erzählt Ihnen Ihre Geschichte.

Finden Sie hier in der Mondknoten-Tabelle heraus, wo er bei Ihrer Geburt stand.

Lesen Sie dann in Ihrem Horoskop, was Sie mitbrachten, wie Ihr früheres Leben Sie beeinflusst und was das für Sie heute bedeutet.