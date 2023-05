Horoskop zum Jahreswechsel für das Sternzeichen Jungfrau

Sie neigen dazu, manchmal dazu, Ihr Gefühlsleben einfach einschlafen zu lassen. Es zu einem heimischen Gärtchen zu reduzieren, das Sie pflegen, aber eher aus Gewohnheit. Und das könnte sich jetzt bemerkbar machen, auch wenn keiner der Planeten Sie direkt unter Druck setzt.

Dienstag, 31. Dezember: Vorwürfe drohen, dass Sie sich zu wenig um die Familie kümmern, dass Sie keine Gefühle zeigen, dass Sie nicht an die anderen denken. Bleiben Sie gelassen, auch wenn Sie nahe dran sind, zu explodieren. Machen Sie Versprechungen, reumütig, das muss jetzt sein, auch wenn Sie nicht daran glauben.

Mittwoch, 1. Januar: Sie neigen dazu, an den Menschen herumzunörgeln und ihnen Ihren Willen aufzuzwingen. Zeigen Sie Ihr Sonntagsgesicht: Heute machen wir alles, was euch einfällt, was ihr wollt. Ein paar Worte nur, die die Familie versöhnen könnten.

Freitag, 3. Januar: Setzen Sie die anderen Menschen nicht unter Druck, spielen Sie nicht den eingebildeten Alleskönner. Das könnte jetzt besonders im Beruf viele Sympathien kosten, die Sie letztendlich brauchen. Bringen Sie Kuchen mit, machen Sie sich Freunde.

Sonntag, 5. Januar: Die schlechte Stimmung entlädt sich, explodiert. Sehr kritische Stunden daheim in der Familie. Am besten, Sie beschäftigen sich mit sich selbst.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Jungfrau!

Ihr Jahreshoroskop 2014!