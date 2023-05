Horoskop zum Jahreswechsel für das Sternzeichen Löwe

Sie sind genervt, die Sterne setzen Ihnen zu. Sie lieben eigentlich diesen Jahreswechsel, den Champagner, das Feuerwerk. Aber Sie spüren heute ganz deutlich, dass man Ihre gutmütige Art nur ausnützt. Am liebsten möchten Sie die Tür zuwerfen und einfach abhauen.

Montag, 30. Dezember: Besonders heute ist dieses Gefühl sehr stark. Aber bedenken Sie: Es ist auch nicht anders als an anderen Tagen. Sie bestimmen, Sie sorgen sich um alle – dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn man sich ganz auf Sie verlässt. Ihr Job als König.

Dienstag, 31. Dezember: Ihr Tag. Sie neigen dazu, sich gewaltig zu überschätzen. In jeder Beziehung: Hände weg von den Raketen, aber machen Sie auch keine finanziellen Zugeständnisse. Weder an Freunde noch in der Familie. Sie könnten sich vollkommen überfordern. Das sind Sie doch ohnehin schon, denken Sie daran.

Freitag, 3. Januar: Arbeiten Sie heute? Dann doppelte Vorsicht. Sie wirken ziemlich arrogant und überheblich, könnten sich damit viel bei Ihrem Chef oder den Kunden verderben. Besinnen Sie sich auf Ihren Charme, Ihr Wohlwollen, das macht Sie zum allgemeinen Darling.

Sonntag, 5. Januar: Sie müssen in der Familie, bei Freunden nichts beweisen. Man schätzt Sie, man weiß, was man an Ihnen hat. Also, keine großen Worte, die Sie bereuen könnten.

