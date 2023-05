Horoskop zur Fußball-EM 2012: Holen unsere Jungs den Titel?

Am 8. Juni ist der Anpfiff der Fußball-EM 2012 - und ganz Deutschland stellt sich nur eine Frage: Werden wir Meister? So stehen die Chancen für unsere Jungs...

Das wird eine harte Nuss, die die deutsche Nationalelf da zu knacken hat. Denn die Sterne deuten bei einigen Spielern auf körperliche Defizite hin. Was die Chance des Teams betrifft, im Turnier weit zu kommen, mischt sich aus astrologischer Sicht zu den großen Hoffnungen schnell Skepsis. Immerhin: Trainer Jogi Löw reist größtenteils mit einer bewährten Truppe zur Fußball-EM 2012. Dennoch: Die Planeten machen es der Mannschaft vom 8. Juni bis zum 1. Juli nicht leicht, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Bei Mario Gomez, Manuel Neuer und Bastian Schweinsteiger könnten sich zudem Blessuren bemerkbar machen, die sie sich in vergangenen Einsätzen zugezogen haben. Darauf deutet Saturn hin, der in ihrem jeweiligen Horoskop zur Fußball-EM 2012 Spannungsaspekte aufweist. Die drei Spieler dürften damit innerlich nicht in der optimalen Verfassung für die Fußball-EM 2012 sein. Ihr Selbstbewusstsein scheint nach dem verlorenen Champions-League-Finale angeschlagen zu sein.

Der kämpferische Löwe Bastian Schweinsteiger und der dynamische Widder Manuel Neuer haben darüber hinaus mit ziemlich angespannten Mars-Aspekten zu tun. Die zwei beißen sich durch, es droht jedoch Verletzungsgefahr.

Eine große kosmische Hoffnung ist Glücksplanet Jupiter, der am 12. Juni in das Zeichen Zwillinge wandert und somit den Zwillinge-Spielern Klose, Podolski und Reus zur Seite steht.

Wenn Miroslav Klose an seinem Geburtstag am 9. Juni im ersten Gruppenspiel der deutschen Elf bei der Fußball-EM 2012 gegen Portugal mit dabei ist, dann stehen seine Sterne richtig gut. Mars liefert günstige Impulse zu Mond und Venus, was seine Torgefährlichkeit erhöht. Gut möglich also, dass er in diesem Spiel eine wichtige Rolle spielen wird.

Ähnlich positiv bestrahlt werden auch die beiden Chefs: Jogi Löw, der Bundestrainer, und Philipp Lahm, sein Mannschaftskapitän. Sie haben in den ersten Tagen der Fußball-EM 2012 einige sehr vorteilhafte Planetentransite zu verzeichnen. Venus und Jupiter verheißen ihnen Glück für die Gruppenphase, in der das deutsche Team immerhin schon gegen einen der Favoriten bei der Fußball-EM 2012, nämlich die Niederlande, spielen muss.

Alles in allem gilt: Fußballeuropameister zu werden, das wird für die deutsche Elf bei der Fußball-EM 2012 in diesem Jahr aus Sicht der Sterne nicht leicht. Doch unmöglich ist es nicht, zumal sich die Mannschaft ganz gut zusammenfinden dürfte. Als verschworene Einheit, in der jeder jedem hilft, könnte sie auch den schlechten kosmischen Einflüssen trotzen und am Ende mit dem begehrten Pokal nach Hause fahren.

Wir drücken unserer Elf auf jeden Fall die Daumen für die Fußball-EM 2012!

Das Horoskop wurde erstellt von Star-Astrologin Jasmin Rachlitz in Zusammenarbeit mit viversum