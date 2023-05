Es interessiert Sie mehr, was sich in der Welt abspielt als in Ihrem Inneren. Gerade aber die Venus im Krebs kann Sie lehren, wie groß Ihr innerer Reichtum ist. Vieles, was Sie da draußen suchen, werden Sie ganz einfach in Ihrer eigenen Mitte finden...

Noch mehr zu Ihren Liebeschancen erfahren Sie im Liebeshoroskop 2011!