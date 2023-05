Die Botschaft Ihrer inneren Stimme, aus der Ihr wahres Ich spricht: Ich habe keine Angst mehr um meine finanzielle Sicherheit. Ich weiß, dass ich genug Geld verdiene, um mir und meiner Familie ein bequemes Leben mit vielen Freuden in einem schönen Zuhause zu garantieren. Wenn ich stur meinen Weg gehe, von dem ich innerlich spüre, dass er der richtige ist, kann mir nichts passieren. Ich darf mir nur nicht aus Gutmütigkeit, aus Friedfertigkeit etwas einreden lassen, von dem ich überhaupt nicht überzeugt bin.

Das Geschenk der Sonnenfinsternis an mich: Ich komme zur inneren Ruhe, weil ich weiß, dass in meinem Leben alles stimmt. Eine plötzliche, ganz spontane Erkenntinis wird mir dieses Gefühl vermitteln, das sich ganz tief in mir eingräbt.

Die Affirmation für den Stier: Ich ruhe in mir selbst. Egal, was um mich herum geschieht. Ich bin vollkommen zufrieden.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier!