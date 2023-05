Das Horoskop zur Sonnenfinsternis am 21. Mai 2012

Ich verwirkliche jetzt all meine Wünsche Die Botschaft Ihrer inneren Stimme, aus der Ihr wahres Ich spricht: Ich lasse mich von Enttäuschungen nicht bremsen. Ich lasse mir nichts mehr gefallen. Was ich auch tue, geschieht spontan, vollkommen offen, ehrlich und sehr direkt. Ich stehe zu meinen Wünschen und Bedürfnissen, verstecke mich nicht, mache den Menschen nichts vor. Wer das Leben mit mir teilt, muss mich akzeptieren, wie ich bin. Aber ich nehme mir vor: Ich lasse jetzt auch mal die anderen ausreden, höre zu, was mir zu tiefen Erkenntnissen verhilft.

Das Geschenk der Sonnenfinsternis an mich: Ich bekomme, was ich will. Denn ich sehe jetzt genau, welchen Weg ich gehen muss, und habe keine Angst dabei. Eine Begegnung, ein guter Rat eines Freundes, scheinbar ein Zufall, bringt mich auf die Lösung all meiner Probleme.

Die Affirmation für den Widder: Meine Wünsche erfüllen sich, weil ich weiß, was ich will.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!