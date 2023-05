Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. Mai 2023

Der Neumond hilft Ihnen, sich gesünder zu ernähren.

Diese Woche findet am Freitag ein Neumond im Stier statt. Ernährungsfragen treten somit an die erste Stelle. Dann ist der Mond wieder zunehmend und alles, was man dem Körper an Vitaminen und Mineralstoffen zuführt, wird deutlich besser vom Organismus aufgenommen, aber natürlich lagern sich auch ungesunde Fette schneller an. Man nimmt schneller zu und auch die negativen Werte im Körper erhöhen sich. Diese Woche eignet sich gut, um sich mit Ernährungsfragen zu beschäftigen. Wie wäre es, wenn Sie sich eine Woche lang mal nur vegan ernähren? Es ist einfacher, als man denkt.

Kaufen Sie verschiedene Obst- und Gemüsesorten und zaubern Sie daraus einfache und köstliche Gerichte, z. B. Ofenkartoffeln mit kleinen Tomatenwürfeln, die gut mit Kräutern gewürzt werden, oder eine pürierte Gemüsesuppe mit gebratenen Tofustücken. Auch ein Smoothie gehört zur veganen Küche, z. B. mit Sellerie, Gurken und Kräutern, dann gibt es noch Hummus, der mittlerweile auch bei Nichtveganern schon sehr beliebt ist. Sie tun Ihrer Gesundheit auf alle Fälle etwas Gutes und der schöne Nebeneffekt ist, dass Sie ein paar Kilos abnehmen. Sie fühlen sich schon nach ein paar Tagen deutlich fitter und aktiver. Die Lust auf Sport und Bewegung steigt.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche