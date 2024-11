Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 25. November bis 1. Dezember 2024

Der Mond ist noch bis Samstag abnehmend. Nutzen Sie die Zeit vor dem Fest, um Ihren Körper zu entschlacken. Denn das fällt in der Vorweihnachtszeit ziemlich schwer.

Allerdings sollte man keine Crash-Diäten machen, da der Körper ganz schnell einen Vitalstoffmangel bekommen kann, was zu Erschöpfung und auch zu depressiven Verstimmungen führen kann. Wenn der Mond gleich zu Beginn der Woche in der Jungfrau steht, dann sollte man ganz besonders auf seine Ernährung achten. Sehr oft ernähren wir uns falsch.

Wir essen zu fett, unsere Nahrung hat einen zu hohen Eiweißanteil. Diese Art zu essen führt zu einem deutlichen Mangel an Mineralien, Magnesium, Eisen, den Vitaminen A, B, C und E. So kann sich ein Vitalstoffmangel auswirken: Bei Allergien fehlt Selen, Vitamin C und Cal­cium. Mangel an Vitamin B6, Zink, Biotin und Magnesium führt zu Aggressionen. Bei Anämie ist ein Mangel von Eisen, Kupfer, Folsäure und Vitamin B12 gegeben. Bei Depressionen liegt ein Mangel an Kupfer, Calcium, Zink, Magnesium, Lithium und Vitamin B-Komplex vor. Durchblutungsstörungen weisen einen Mangel von Selen und Vitamin E auf. Bei Erschöpfungszuständen fehlen Natrium, Vitamin C und Eisen. Grauer Star wird oft begleitet von Mangel an Selen, Vitamin B1, Vi­tamin A, C und E. Bei Knochenproblemen liegt ein Mangel an Calcium, Kupfer, Magnesium und Vitamin D vor. Konzentrationsstörungen entstehen durch den Mangel an Vitamin-B-Komplex.

Lesen Sie jetzt Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche ab dem 25. November 2024.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.