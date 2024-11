Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 25. November bis 1. Dezember 2024

Das Mantra der Woche: "Ruhig und besonnen komme ich ans Ziel."

Es ist kaum zu glauben, aber wir sind tatsächlich schon im letzten Monat des Jahres 2024 angekommen. Am Sonntag ist bereits der erste Dezember und es geht im Galopp auf Weihnachten zu. In dieser Woche ziehen die Sterne – oder besser gesagt Merkur – allerdings nochmal die Bremse an.

Merkur ist ab dem 26. November bis zum 16. Dezember rückläufig. Das kann zwischendurch richtig nervig sein, weil vieles, das man zum Jahresende hin noch erledigt oder geklärt haben wollte, klappt einfach nicht. Darum ist es in dieser Phase ganz wichtig, Pläne mehrfach zu überprüfen. Denn Merkur bremst aus einem bestimmten Grund: Er will uns vor einer Dummheit bewahren und gibt uns die Gelegenheit, alle größeren Schritte nochmal genau zu überdenken. Da Merkur auch im Schützen steht, wäre es klug, die nächste Urlaubsreise in dieser Zeit zu planen. Und auch, wenn noch einige Monate bis dahin vergehen – allein das Buchen von Hotels, Schiffskabinen oder Berghütten wird von Merkur überwacht. Wenn wir es in diesen Tagen auch noch schaffen, Streitereien aus dem Weg zu gehen, werden wir Merkur gerecht und wir spüren seine Bremse gar nicht so richtig.

Am Mittwoch verhelfen uns die Sonne und Mars auch noch zu neuer Entschlossenheit. Wir sehen ein Ziel vor Augen und wissen auch, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.

Dass am Sonntag dann auch noch der Neumond im Schützen steht, kommt uns nur zugute. Egal, was uns gerade plagt oder quält – wir sehen der Zukunft und dem neuen Jahr mit Zuversicht entgegen und anstatt Angst zu haben, was da noch alles auf uns zukommt, sehen wir mutig und mit viel Neugier nach vorne.

