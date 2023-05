Ihr magisches Mond-Mantra der Woche vom 15. bis 21. Mai 2023

Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Lesen Sie hier: Vollmond 2023: Alle Termine und die Bedeutung erklärt