Ihr Mantra des Tages für den 11. Oktober 2023

Genau wie letzte Woche ist es auch in dieser Woche so, dass der Mittwoch ein Tag zum Durchatmen ist. Der Mond und die Sterne gönnen uns quasi eine Mittwoch-Verschnaufpause. Und die haben wir wirklich bitter nötig. Montag und Dienstag waren aufwühlend und anstrengend genug und der Rest der Woche wird kaum einfacher werden. Darum sammeln wir uns und vertrauen auf den Mond, der sich mit Glücksplanet Jupiter verbindet und so immer wieder für schöne Momente sorgt, die uns ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir sammeln und organisieren uns und sehen den nächsten Tagen gelassen entgegen. Was soll schon groß passieren?

