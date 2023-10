Ihr Mantra des Tages für den 10. Oktober 2023

Venus war gestern noch so gut zu uns, aber heute lässt sie unser Herz bluten. Ihre Verbindung mit Saturn ist für unechte Gefühle das Ende. Wenn wir gestern frisch verliebt waren, erkennen wir jetzt, dass wir das vielleicht zu sehr wollten und uns verrannt haben. Mars und Mond geben im Gegensatz dazu viel Kraft, so dass wir zumindest körperlich einiges schaffen können, was ablenkt. Mond und Saturn sorgen zusätzlich dafür, dass wir Gefühle, die wehtun, einfach verdrängen. Venus zeigt sich im Bündnis mit dem Mond am Abend wieder friedlicher und sorgt für bessere Stimmung.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de