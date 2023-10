Ihr Mantra des Tages für den 15. Oktober 2023

Wir haben die Woche mehr recht als schlecht überstanden – es war viel los. Und auch der Sonntag wird nochmal anstrengend. Mond und Pluto sorgen für Ärger. Jemand will über uns bestimmen, was wir aber nicht zulassen. Dabei hilft das Mond-Trigon-Saturn, das uns genügend Kraft gibt, um die restlichen Stunden des Tages durchzuhalten. Und abends gehen wir dann mit Mars im Rücken ganz offen auf andere zu und sagen, was uns wehtut, was uns stört und was wir auf keinen Fall zulassen werden. Das mag nicht allen gefallen, aber wir haben nur dieses eine Leben und das werden wir so gestalten, wie wir das gerne möchten.

