Ihr Mantra des Tages für die aktuelle Woche vom 9. bis 15. Oktober 2023

"So mache ich Freitag, den 13., zu meinem Glückstag"

Jetzt heißt es: bitte anschnallen und gut festhalten, denn diese Woche hat es in sich! Schon der Montag startet mit sehr negativen Gefühlen, mit Wut auf uns selbst, was bis zur Selbstzerstörung gehen kann. Schuld daran ist das Mars-Quadrat-Pluto. Diese Verbindung geht so weit, dass wir uns – bewusst oder unbewusst – selbst Schmerzen zufügen und zwar seelisch wie körperlich.

Rettung kann Venus in der Jungfrau bringen, denn der Liebesplanet schickt Menschen auf unseren Weg, die uns so lieben, wie wir sind, uns in den Arm nehmen und festhalten, bis der Zorn verraucht ist und der Schmerz nachlässt. Am Dienstag verbindet sich Venus mit Saturn und erinnert uns daran, dass Liebe auch immer mit Verantwortung einhergeht. Auch Gefühle brauchen Fürsorge und Zuwendung, Verlässlichkeit und Treue. Verweigern wir der Liebe das, drohen Herzschmerz und Kummer. Am Donnerstag kommt erneut „himmlischer“ Beistand durch Mars im Skorpion. Jetzt ahnen wir, dass wir für alles stark genug sind, was das Leben noch so bereit hält für uns.

Freitag, der 13., sollte uns eigentlich keine Angst machen. Es liegt an uns, ob wir daraus einen Glücks- oder Unglückstag machen. Mars und Saturn stehen uns auf jeden Fall bei und fordern uns auf, etwas zu Ende zu bringen, was uns dann auf jeden Fall mit Stolz erfüllen wird. Also eher ein Glückstag für uns, dieser ach so gefürchtete Freitag!

Der Samstag wird sehr spannend. Ein Neumond in der Waage verbunden mit einer Sonnenfinsternis wollen Veränderung. Und wir lassen los, was überflüssig ist, und richten den Blick auf das, was wirklich zählt im Leben. Zuallererst auf die Liebe. Auf Menschen, die in Liebe für immer mit uns verbunden sind. Liebe, die uns auf Wolken trägt.

