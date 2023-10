Ihr Mantra des Tages für den 13. Oktober 2023

Auf die oben stehende Frage gibt es nur eine Antwort: Freitag, der 13., kann beides sein. Er kann Glück bringen, aber auch den einen oder anderen Stolperstein. Im Grunde liegt es an uns selbst, wie wir diesen von so vielen Menschen gefürchteten Tag verbringen. Wer schon voller Angst aufsteht und nur darüber nachdenkt, was alles schiefgehen kann, wird das Unglück vermutlich anziehen. Wer klug ist, hält sich an Mars und Saturn, die im Trigon zueinanderstehen. Das ist die Aufforderung, dass wir etwas zu Ende bringen sollten, was uns schon länger Kopfzerbrechen bereitet. Eine Beziehung? Ein Job? Ein Umzug? Wo müssen wir einen Schlussstrich machen?

