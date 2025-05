Diese 3 Sternzeichen erleben am Wochenende ab dem 24.05.25 ein echtes Freundschafts-Highlight!

Mit der Unterstützung des Mondes kann an diesem Samstagvormittag nichts schiefgehen, liebe Waage. Sie haben das Gefühl, alles im Griff zu haben, und das verleiht Ihnen einen tiefen, seelischen Frieden. Wenn der Mond dann von 13:45 bis 19:39 Uhr in die Pause geht, sollten Sie sich zurückziehen. Am Abend hat jemand einen hilfreichen Rat für Sie. Hören Sie Ihren Vertrauenspersonen gut zu!

Am Sonntag fühlen Sie sich rundum wohl in Ihrer Haut. Jetzt verlieren Sie sich in Tagträumen und erfreuen sich an den Kleinigkeiten des Alltags. Heute werden Sie feststellen, wie sicher und stabil Ihre engsten Freundschaften sind. Das ist das Produkt Ihrer Empathie und Ihres Harmoniebedürfnisses. Ihre Liebsten zeigen Ihnen, wie sehr sie Sie wertschätzen. Was für ein schönes Gefühl!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Tragen Sie die warmen Worte, die Sie jetzt zu hören bekommen, tief in Ihrem Herzen. Das tut Ihrem Selbstbewusstsein gut.