Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 16. bis 22. Dezember 2024

Ich danke dir Merkur, dass du mir die Weihnachtszeit versüßt!

Nun sind es nur noch ein paar Tage bis Weihnachten – am Sonntag ist der vierte Advent und auch Mond und Sterne geben uns Grund zur Vorfreude. Bereits ab Montag läuft Merkur wieder rund – besser gesagt: vorwärts. Alles, was in den letzten Wochen eher zäh war und einfach nicht so recht klappen wollte, funktioniert auf einmal fast wie von selbst. Egal, ob man im Job noch kurz vor dem Weihnachtsurlaub ein Projekt fertig kriegt, oder aus dem netten Flirt vom letzten Christkindlsmarktbesuch mehr wird. Es läuft!

Wir nehmen diesen Merkur-Schwung gleich mit in die nächsten Tage und das hilft uns auch, das eher schwierige Quadrat von Sonne und Neptun gut zu überstehen. Es gibt Menschen in unserem Umfeld – Vorgesetzte, Partner, Freunde – die uns ihre Meinung aufdrücken wollen. Das geht sogar so weit, dass man versucht, uns zu manipulieren. Man schmeichelt uns und lobt überschwänglich, aber nur, um uns in Sicherheit zu wiegen. Da passen wir also richtig gut auf und zeigen Zähne, falls nötig.

Schon am Freitag knüpft aber Liebesplanet Venus da an, wo sie letztens aufgehört hat. Zusammen mit Jupiter, verstärkt sie das Band der Liebe. Und zwar Liebe in all ihren wunderbaren Facetten. Wir entdecken unseren langjährigen Partner wieder neu. Singles können einen Flirt vertiefen und es kann eine richtig schöne Partnerschaft entstehen. Aber auch Freunde und Verwandte – alle Menschen, die wir gernhaben und natürlich auch unsere treuen Vierbeiner rühren unser Herz und bringen ganz viel Gefühl, das uns bis über Weihnachten hinaus tragen wird. Da ist es ganz gut, wenn die Sonne im Steinbock ab und zu mal an Alltag, Regeln und Strukturen erinnert.