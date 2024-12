Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 17. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich freue mich über das Weihnachts-Funkeln auf den Straßen!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Dienstag stimmt uns ab den Abendstunden schon ein wenig auf das Weihnachtsfest ein. Zunächst wirken noch am Nachmittag die Energien von Mond und Uranus. Da ist es immer gut, wenn wir auf alles vorbereitet sind und möglichst spontan und flexibel auf die eine oder andere (meist gute) Überraschung reagieren. Wenn sich der Mond dann mit Neptun trifft, kommen wir so richtig ins Schwärmen. Vielleicht bei einem Abendspaziergang, wo der abnehmende Mond noch groß am Himmel zu sehen ist oder beim Bummeln durch den Lichterglanz der Stadt. Wie schön ist doch diese Zeit!