Direktläufiger Merkur ab 15.12.2024: Diese 3 Sternzeichen erleben eine Glückssträhne!

Liebe Waage, hatten Sie in der letzten Zeit mit Entscheidungsschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen zu kämpfen, dann bringt Merkurs Direktläufigkeit Sie endlich wieder auf Spur. Sie sind wesentlich konzentrierter, wissen jetzt genau, was Sie wollen und setzen Ihre Ideen eifrig in die Tat um. Der Schütze-Merkur versetzt Sie einfach in Hochstimmung und Sie finden endlich wieder in Ihre Mitte zurück.

Auch in der Liebe läuft es besser, da Sie endlich die richtigen Worte finden, um sich auszudrücken und Missverständnisse aufklären können. Single-Waagen haben übrigens gute Karten bei Dates, da Sie wieder gewohnt charmant und redegewandt auftreten. Venus, die vom 7. bis zum 3. Januar 2025 im Wassermann steht, bringt zudem mehr Leichtigkeit und Spontanität in Ihr Liebesleben.

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Waage