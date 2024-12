Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 22. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich verbinde mich wieder mit den Menschen, die ich verloren habe!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit der Verbindung von Mond und Uranus kann es uns heute so vorkommen, als wäre bereits Weihnachten. Denn sie haben eine tolle Neuigkeit oder Überraschung für uns bereit. Vielleicht der ersehnte Anruf von unserem Flirt vom Weihnachtsmarkt. Oder der Chef meldet sich persönlich mit der Nachricht auf Beförderung im nächsten Jahr. Alles ist möglich! Und die Mond-Opposition-Neptun lässt uns das in tiefer Dankbarkeit annehmen. Ein wenig Wehmut kann allerdings dabei sein, weil wir an die Menschen denken, die wir im letzten Jahr verloren haben. Wir lassen unser Herz zu ihnen sprechen und kriegen Antworten.