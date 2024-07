Ihr Mantra des Tages für Montag: 29. Juli 2024

Das Mantra

"Ich bleibe spontan und flexibel!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Reden wir nicht lange drum herum: Diese Woche hat es in sich. Wir wachen schon mit einem unruhigen Gefühl auf, schauen verschlafen in den Spiegel und fragen uns: „Wer bin ich eigentlich?“ Eine Frage, die wir uns nur selbst beantworten können und das fällt gar nicht mal so leicht. Das Mond-Quadrat-Venus zeigt uns eher die unschönen Dinge an uns, die wir nicht mögen. Wir wurschteln uns dann mehr schlecht als recht durch den Montag und werden von der Mond-Konjunktion-Uranus am Abend überrascht und vermutlich auch überfordert. Am besten, wir gehen ganz früh ins Bett.