Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 5. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Auch in stürmischen Zeiten bleibe ich bei mir und schenke mir selbst Trost.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Gestern war der Mond noch recht freundlich, heute sieht das leider schon wieder anders aus. Er trifft sich in zwei Quadraten zunächst mit Mars – der uns in dieser Woche sowieso Ärger und Kummer bereitet – und dann auch noch mit Saturn. Tagsüber mag es relativ ruhig sein, aber wir werden zunehmend gereizter und lassen andere diese Stimmung auch spüren. Schon gibt es Streit oder man verletzt uns ganz bewusst. Und das kann uns dann tatsächlich den Schlaf kosten. Wir wälzen uns hin und her und grübeln nach, was alles falsch gelaufen ist und ungerecht war. Ein Blick in den Nachthimmel kann trösten. Wir lassen uns von der Nacht umarmen.