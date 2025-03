Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 17. bis 23. März 2025

Am Montag steht der Mond in einem Quadrat zu Pluto, was den Wochenstart leider ein wenig angespannt gestaltet. Aber spätestens ab Mittwoch wird es harmonischer, denn der Mond geht ein Trigon mit Saturn, der Sonne und Neptun ein. Allerdings findet an diesem Tag auch eine Mond-Uranus-Opposition statt, was für plötzliche Veränderungen sorgen kann. Am Donnerstag verbindet sich der Mond positiv mit Venus und Merkur im Trigon, was für allgemein gute Laune sorgt. Diese wird am Freitag allerdings wieder auf die Probe gestellt, denn ein Mond-Saturn-Quadrat stimmt uns nachdenklich und melancholisch. Am Wochenende fordern uns unterschiedliche Mond-Quadrate heraus und es ist wichtig, dass wir mit Bewusstsein und Achtsamkeit durch die Welt gehen. Dabei können die Mond-Mantras dieser Woche helfen!

Lesen Sie außerdem: Diese vier Sternzeichen erleben 2025 einen Frühling voller neuer Chancen und Liebe!