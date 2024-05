Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 21. Mai 2024

Am Dienstag müssen wir schon am Frühstückstisch hellwach und achtsam sein. Ein unbedachtes Wort kann die Stimmung für den ganzen Tag verderben. Wenn Mond und Merkur sich so nahe wie heute sind, sind Psyche und Seele überaus empfindsam. Also sollten wir jetzt jedes Wort auf unsere innere Goldwaage legen. Wenn wir Anderen Dinge an den Kopf werfen, die sie verletzen, kommen die wie ein Bumerang auf uns zurück. Da geht dann schnell kaputt, was vorher mühsam aufgebaut wurde. Zeigen wir uns aber einfühlsam und verständnisvoll, werden wir mit liebevoller Zuneigung belohnt.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de