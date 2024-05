Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 20. bis 26. Mai 2024

"Ich bin bereit für die Liebe!"

Wenn es heißt, dass der Mai der schönste Monat im Jahr ist, dann wird das nun durch Venus absolut bestätigt. Denn was gibt es Schöneres als die Liebe, den Frühling und die warme Sonne auf der Haut? Am Montag spüren wir durch die Verbindung von Sonne und Neptun, dass etwas in der Luft liegt. Ein Zauber, eine Magie, die es von den Zehen bis in die Haarspitzen kribbeln lässt.

Am Mittwoch kommt von Sonne und Pluto neue Kraft. Die innere Freude und die Zuversicht, die wir auf einmal haben, sind so stark, dass das sogar Krankheiten besiegen kann. Wir sind von so wunderbaren Ereignissen abgelenkt, dass wir einfach vergessen, dass wir krank sind. Toll!

Der Donnerstag ist dann der Startschuss für unser Liebesglück. Der Vollmond im Schützen macht mutig und wir legen falsche Bescheidenheit und Schüchternheit ab. Dann verbindet sich Venus mit Jupiter und Neptun - mehr Gefühl geht fast gar nicht. Unser Herz klopft so laut und so schnell, dass wir kaum noch mitkommen. Egal, ob Single oder in einer Beziehung: die Liebe findet uns in irgendeiner Art und Weise und vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo wir es gar nicht erwarten.

Spätestens am Freitag packen wir jede Chance beim Schopf und strahlen in die Welt hinaus. Venus in den Zwillingen ist eine tolle Kupplerin. Wir müssen nur noch lächeln und darauf vertrauen, dass jeder Topf seinen Deckel findet. Und weil sich Glücksplanet Jupiter am Freitag auch noch mit Neptun verbindet, dürfen wir tatsächlich nach den Sternen greifen und von Liebe, Hochzeit, Familie und Glück träumen.

Am Samstag gipfelt das dann in leidenschaftlichen Stunden mit Venus und Pluto. Sich einfach mal hingeben, loslassen und Berührungen auskosten, ohne darüber nachzudenken, was morgen ist. Da ist dann ja Jupiter da und alles ist gut.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 20. bis 26. Mai 2024.