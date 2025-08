Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 6. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Heute öffnet sich mein Herz für Freude und Glück.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Gestern pfui, heute wieder hui. Der Mond fährt ein wenig Achterbahn mit uns. Aber wenn wir ehrlich sind, macht das ja auch ein spannendes Leben aus. Wer immer nur happy ist, weiß das irgendwann nicht mehr zu schätzen. Heute verbindet sich der Mond zunächst mit Liebesstern Venus. Da gibt es schon am Morgen nette Komplimente, und Streit von gestern wird einfach vom Tisch gefegt. So können wir den Mittwoch genießen, und abends wird auch mal wieder ein Lottoschein ausgefüllt. Mit der Mond-Jupiter-Verbindung stehen die Chancen mal wieder gut. Der Glücksstern will auf jeden Fall nur Gutes für uns.