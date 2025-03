Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 13. März 2025

Das Mantra

"Ich sehe die Dinge so, wie sie sind, und nicht, wie ich sie gerne hätte."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute steht der Mond in einem Quadrat und zwar zum Glücksplaneten Jupiter. Da erwarten wir ganz viel und fühlen uns oben auf – nur um dann festzustellen, dass wir uns was vorgemacht haben und schon machen wir eine Bruchlandung. Das ärgert uns maßlos und dann kommt es schon mal vor, dass wir andere als Blitzableiter benutzen. Vorwürfe oder Kritik an unserem Verhalten lassen wir erst gar nicht gelten. Wir wiegeln sie ab und fühlen uns im Recht. Und wer dann immer noch dagegen redet, kriegt eine laute und unfaire Ansage. Dass wir uns damit nicht gerade beliebt machen, sollte uns klar sein.